Голосование среди спортсменов провело издание Чемпионат. Игрокам предложили ответить на вопрос: "Если матчи состоятся, то должны ли они проходить без зрителей?".
В опросе приняло участие 87 россиян и легионеров, которые являются основными игроками своих команд. Большинство выступают за национальные сборные. 68,4% считают, что для предотвращения заражений играть стоит без зрителей на трибунах.
Один из футболистов отметил, что "сезон должен быть доигран любыми способами".
Чемпионат России был приостановлен до 31 мая, матчи не проходят с середины марта. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен или же возобновлён с 21 или 28 июня.
Отметим, что во всем мире на данный момент подтверждено более четырех миллионов заболеваний. В России более 232 тысяч зараженных, умерло более 2 тысяч человек.
Большинство игроков РПЛ выступили за возобновление сезона без зрителей
Футболисты российской Премьер-лиги приняли участие в опросе о возобновлении сезона во время пандемии COVID-19.
Фото: Открытие Арена
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