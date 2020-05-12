- Нужно ли признавать "Зенит" чемпионом в случае досрочного завершения? Есть еще вариант: вообще никого не называть чемпионом и просто формально распределить места для определения путевок в еврокубки. Я думаю, признавать "Зенит" чемпионом досрочно несправедливо, потому что конкуренты еще могут догнать его по таблице.
Если президент скажет, что нельзя проводить массовые мероприятия, допустим, до 1 сентября, тогда РПЛ и РФС будут вынуждены закончить сезон досрочно. Но если президент даст добро, тогда другое дело. У нас чемпионат можно доиграть за четыре недели, или как максимум за пять, - приводит слова Сенникова Спорт уик-энд.
Чемпионат России был приостановлен до 31 мая, матчи не проходят с середины марта. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен или же возобновлён с 21 или 28 июня.
После 22-х туров в чемпионате России лидирует "Зенит" с отрывом в девять очков от ближайших преследователей "Локомотива" и "Краснодара". В активе у клуба из северной столицы 50 баллов.
Отметим, что во всем мире на данный момент подтверждено более 4,3 миллионов заболеваний. В России более 242 тысяч зараженных, умерло более 2,2 тысяч человек.
Сенников: признавать "Зенит" чемпионом несправедливо, потому что конкуренты еще могут догнать
Экс-игрок московского "Локомотива" Дмитрий Сенников выразил мнение о возобновлении матчей РПЛ.
Фото: ФК Локомотив
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