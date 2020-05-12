"Чувствуется эта безопасность и уверенность в его могучих руках". Жена Карпина опубликовала фото мужа с дочерью

"Как же мимимишно смотрится малыш на груди у папы, особенно, когда это хрупкая девочка. Прямо вот чувствуется эта безопасность и уверенность в его могучих руках", — написала Дарья.
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Как же мимимишно смотрится малыш на груди у папы, особенно, когда это хрупкая девочка? прямо вот чувствуется эта безопасность и уверенность в его могучих руках @vgkarpin #ростов #ростовнадону #фкростов #карпин #rostov #rostovondon #fcrostov #karpin #нарва #narva #eesti #estonia #эстония #маматроихдетеи? #motherhood #stayhome #stayathome #сидимдома #сидидома #карантин #quarantine #новорожденныи? #newborn
Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
"Ростов" в турнирной таблице занимает четвертое место, имея в своем активе 38 очков.