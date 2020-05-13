Напомним, РПЛ была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Велика вероятность, что сезон будет возобновлен во второй половине июня. Также открыт вопрос о досрочном завершении чемпионата.
"Конечно, решать не мне, но, на мой взгляд, это неоправданный риск для футболистов. Здесь и пандемия, и череда травм. Часто можно заметить: если у какой-то команды есть пробелы в подготовке, игроки начинают "ломаться". Если сезон возобновят в ближайшее время, дадут всего две-три недели на подготовку. Этого недостаточно, чтобы вывести команды на должный уровень после изоляции. И меня эти два фактора очень беспокоят", - цитирует Юрана RT.
Ранее экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в интервью Rusfootball.info заявил, что доигрывать РПЛ категорически нельзя
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"Это неоправданный риск для футболистов". Юран - о возобновлении РПЛ
Главный тренер "Химок" Сергей Юран высказал свое мнение о возможном возобновлении чемпионата России.
РИА Новости
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