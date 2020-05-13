"С моей семьей в Норвегии все хорошо. Там уже начали открываться некоторые магазины и заведения. Мои мама и папа работают, никаких проблем. Мама — медсестра. У нее очень много работы, ночных дежурств. Мама работает с уже зараженными коронавирусом, проводит тесты и так далее. В общем, полностью погружена в эту проблему. А отец работает менеджером в туристическом месте. И пусть сейчас туристов, конечно же, нет, он поддерживает там все в рабочем состоянии, постоянно проверяет, чтобы все было в порядке", - цитирует Норманна Sport24.
На сегодняшний день в Норвегии выявлено 8 тысяч человек с коронавирусом. Страна занимает по этому показателю 22 место в Европе.
Норманн: моя мама медик, работает с уже зараженными коронавирусом
Полузащитник "Ростова" Матиас Норман рассказал, что его мама работает в больнице с зараженными коронавирусной инфекцией.
Фото: РПЛ
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