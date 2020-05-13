Евсеев: нет вкуснее шампанского, чем шампанское из Кубка

"Сегодня должен был пройти финал Кубка России. Екатеринбург, красавец-стадион, атмосфера праздника...

Надеюсь, в этом году Кубок все равно будет разыгран. Все привыкли, что в майские дни обязательно есть все это: хороший матч, Кубок у поля, салют в честь победителя, шампанское в раздевалке.

Написал и сразу вспомнился тот вкус шампанского. Праздничный напиток. Новый год, свадьба, день рождения...

Но нет вкуснее шампанского, чем шампанское из Кубка. Даже самое простое (администраторы люди суеверные и до матча могут не купить, чтобы не сглазить), купленное второпях, становится лучшим в мире.

Впервые попробовал его в "Спартаке". Перешёл в "Локомотив" и тоже выигрывал с клубом Кубок и чемпионат. Было весело, брызги радости по всей раздевалке. Счастье от того, что твоя команда лучшая.

За победу в первенстве России тоже вручают кубок, получается шампанское из такой чаши пил 10 раз", - написал Евсеев в инстаграме.

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Сегодня должен был пройти финал Кубка России. Екатеринбург, красавец-стадион, атмосфера праздника... Надеюсь, в этом году Кубок все равно будет разыгран. Все привыкли, что в майские дни обязательно есть все это: хороший матч, Кубок у поля, салют в честь победителя, шампанское в раздевалке. Написал и сразу вспомнился тот вкус шампанского. Праздничный напиток. Новый год, свадьба, день рождения... Но нет вкуснее шампанского чем шампанское из Кубка. Даже самое простое (администраторы люди суеверные и до матча могут не купить, чтобы не сглазить), купленное второпях, становится лучшим в мире. Впервые попробовал его в @fcsm_official Перешёл в @fclokomotiv и тоже выигрывал с клубом Кубок и чемпионат. Было весело, брызги радости по всей раздевалке. Счастье от того, что твоя команда лучшая. За победу в первенстве России @premierliga тоже вручают кубок, получается шампанское из такой чаши пил 10 раз. #спорт #футбол #фкуфа #нашалигачемпионов #премьерлига #тинькоффпремьерлига #кубокроссии #евсеев

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Теги: Евсеев
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