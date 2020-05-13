Напомним, в той игре "Локо" обыграл "Ростов" со счетом 3:1. В конце матча Баринов сбил Норманна и схватил его за шею. За это российский футболист получил желтую карточку.
"Я сфолил против Миранчука и получил желтую карточку. И потом… Я никогда в жизни не видел такого рестлерского приема на поле. Как по мне, это красная карточка на сто процентов. Но ладно, какая уже разница…", - цитирует Норманна Sport24.
"В жизни не видел такого рестлерского приема на поле". Норманн - о грязной игре Баринова
Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн поделился мнением о грязной игре хавбека "Локомотива" Дмитрия Баринова в матче 22-го тура чемпионата России.
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!