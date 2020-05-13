Суд в Санкт-Петербурге установил, что фанат московской команды во время матча 20-го тура чемпионата России несколько раз ударил кулаком болельщика питерского клуба.
Коробков также оштрафован на 12 тысяч рублей.
Также во время матча один из болельщиков петербургского клуба проник на гостевой сектор и попытался отобрать у фанатов железнодорожников флаг. Позднее он был приговорен судом к аресту на семь суток, штрафу и запрету на посещение матчей на год.
Фаната "Локомотива" на год отстранили от игр за драку на матче с "Зенитом"
Болельщик "Локомотива" Андрей Коробков на год лишен права посещать футбольные матчи.
Фото: © РИА Новости
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