Фаната "Локомотива" на год отстранили от игр за драку на матче с "Зенитом"

Болельщик " Локомотива " Андрей Коробков на год лишен права посещать футбольные матчи.

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Суд в Санкт-Петербурге установил, что фанат московской команды во время матча 20-го тура чемпионата России несколько раз ударил кулаком болельщика питерского клуба.



Коробков также оштрафован на 12 тысяч рублей.



Также во время матча один из болельщиков петербургского клуба проник на гостевой сектор и попытался отобрать у фанатов железнодорожников флаг. Позднее он был приговорен судом к аресту на семь суток, штрафу и запрету на посещение матчей на год.