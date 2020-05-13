— Насколько у меня есть информация (я все-таки от футбола далеко не ушел, я член совета директоров футбольного клуба "Динамо"), все будет зависеть от региональных аспектов. Там, где действительно не опасно для футболистов, болельщиков (если они, конечно, будут на стадионах), тогда и будет приниматься решение.
Представь себе, у нас большинство клубов сейчас в Москве. В Москве проводить сейчас футбольные матчи я не знаю, кто рискнет. На людей маски понадевали с перчатками, а мы тут в футбол будем гонять — так, что ли? Надо думать. В масках, конечно, не будешь бегать. В перчатках еще можно. Поэтому я не знаю, честно говоря, — рассказал Степашин в интервью "Комсомольской Правде".
Степашин также отметил, что он хотел бы, чтобы сезон доиграли. Ещё Степашин считает, что доигровка чемпионата на юге — не самый худший вариант.
Напомним, чемпионат России приостановлен после 22-го тура из-за распространения коронавируса. Сообщалось, что сезон может быть возобновлен 21 или 28 июня. Решение по сезону могут озвучить 15 мая на заседании РФС.
За сегодня у 10 028 человек в России выявлен коронавирус. Общее число заболевших в стране превысило 242 271 тысячи. 48 003 человека — вылечилось, 2 212 — умерло.
Степашин: у нас большинство клубов сейчас в Москве. Мы тут в футбол будем гонять в перчатках и масках, что ли?
Член попечительского совета общества московского "Динамо" Сергей Степашин высказался на тему возобновления сезона в РПЛ.
Фото: "СЭ"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!