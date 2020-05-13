Об этом сообщил агент Мамаева Павел Бушманов.
— Кассационный суд постановил отправить на новое рассмотрение в Мосгорсуд, — рассказал адвокат в интервью ТАСС.
Напомним, Мамаев и Кокорин были осуждены по статье "Хулиганство". Кокорин и его брат Кирилл получили полтора года колонии общего режима, Мамаев и друг футболистов Александр Протовицкий — на месяц меньше.
Адвокаты осужденных не согласились с решением суда. В результате кассационный суд отправил дело на рассмотрение в Мосгорсуд.
Дело Кокорина и Мамаева пересмотрят в Мосгорсуде
Дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева отправлено на новое рассмотрение в Мосгорсуд.
Фото: "Чемпионат"
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