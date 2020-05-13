Об этом сообщает "СЭ".
По версии источника, стороны уже договорились об условиях контракта, но этот вопрос будет окончательно решён после наступления ясности в вопросе продолжения чемпионата.
Напомним, 44-летний Семак возглавляет "Зенит" с лета 2018 года. В первом сезоне под руководством специалиста команда выиграла чемпионат страны. В нынешнем сезоне питерцы идут на первом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 50 очков после 22-ух туров.
"СЭ": Семак подпишет с "Зенитом" двухлетний контракт
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подпишет новое соглашение с клубом.
Фото: Rusfootball.info
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