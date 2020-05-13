Если сезон в РПЛ доиграют, то на матчах не будет пресс-конференций и микст-зон

Стал известен ряд запретов, которые будут введены на матчи РПЛ, если сезон в России будет доигран.

Фото: ФК "Уфа"

Об этом пишет журналист Сергей Егоров в своём telegram-канале. Приводится проектная выписка из протокола организации матчей РПЛ без зрителей.



Будут разрешены: Интервью с главными тренерами, а также после послематчевые интервью с игроками и тренерами



Будут запрещены: пресс-конференции, микст-зоны, интервью, видеосъемка в раздевалках, съемки клубным ТВ.



Проведение предматчевых пресс-конференций на усмотрение клуба. Записывать интервью без фильтра на микрофоне.