Агент - об интересе к Дзюбе и Миранчуку: нахождение в списках - это только первый этап

Футбольный агент Марат Хинчагов прокомментировал новости об интересе итальянского "Милана" к форварду "Зенита" Артёму Дзюбе и испанской "Барселоны" к хавбеку "Локомотива" Алексею Миранчуку.
Фото: МК-Спорт
- По нашим данным, "Барселона" действительно ищет игрока на позицию левого вингера с левой ногой. Более того, к нашим партнёрам обращался европейский агент с просьбой помочь найти вариант для братьев Миранчуков, но мы подобным образом не работаем.

Также, по нашей информации, "Милан" действительно ищет кем заменить Ибрагимовича. Дзюба - очень хороший для них вариант, но нужно понимать, что, как и в случае с Миранчуками, в шорт-лист этих клубов входят десятки футболистов на каждую позицию.

Нахождение в списках - это только первый этап. И даже официальный запрос клуба покупателя ещё не говорит о том, что есть полная определённость по кандидату. Сейчас это больше похоже на разогрев рынка и привлечение внимания футбольных клубов к конкретным опциям, которые сейчас есть, - цитирует агента Анар Ибрагимов в Яндекс.Дзен.

Источник: президент "Барселоны" одобрил трансфер Алексея Миранчука

Источник: Дзюба является трансферной целью "Милана"

В текущем сезоне Алексей Миранчук забил пять голов и сделал пять ассистов в рамках 19-ти матчей РПЛ. Контракт футболиста с "железнодорожниками" рассчитан до лета 2021 года. Ранее в зарубежных СМИ сообщалось, что "Милан" хотел арендовать россиянина до конца сезона с правом последующего выкупа. Позже сообщалось, что "Милан" предлагал за 24-летнего футболиста 18 миллионов евро, но "Локомотив" ответил отказом.

31-летний Дзюба выступает в составе "Зенита" с лета 2015 года, перейдя в клуб на правах свободного агента. До этого форвард выступал за "Спартак", а также на правах аренды за "Томь" и "Ростов". Вторую половину 2018 года провёл на правах аренды в тульском "Арсенале". За свою карьеру Дзюба выиграл два Кубка, два Суперкубка, а также чемпионство России. В нынешнем сезоне Артём провёл 21 матч в чемпионате России, забил 13 голов и отдал 10 голевых передач.


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Теги: Дзюба Зенит Миранчук Ал. Локомотив Милан Барселона
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