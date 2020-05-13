- Насколько у меня есть информация, всё будет зависеть от региональных аспектов. В Москве проводить сейчас футбольные матчи я не знаю, кто рискнёт. На людей маски понадевали с перчатками, а мы тут в футбол будем гонять - так, что ли? По мне, конечно, лучше было бы доиграть, но если это будет без болельщиков, - цитирует Степашина Комсомольская правда.
Напомним, сегодня стал известен ряд запретов, которые будут введены на матчи РПЛ, если сезон в России будет доигран.
Источник: РПЛ начала процедуру возвращения легионеров в Россию
Источник: согласие от властей на доигровку сезона РПЛ получено
Напомним, чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что сезон может возобновиться во второй половине июня.
Степашин: на людей маски понадевали с перчатками, а мы тут в футбол будем гонять?
Член попечительского совета общества московского "Динамо" Сергей Степашин высказал мнение по поводу возобновления сезона РПЛ.
Фото: ТАСС
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