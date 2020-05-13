- Суд прислушался к нашим доводам, потому что они были тщательно подготовлены и обоснованы. Рад, что кассационный суд объективно рассмотрел все обстоятельства и передал дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд.
Мосгорсуд обязан рассмотреть дело с учетом этого решения и прислушаться к доводам кассационной инстанции.
Наша цель - убрать из обвинения статьи, которые предусматривают лишение свободы. Павел не должен был сидеть в тюрьме.
Цель Павла - точно не получить какие-то деньги от государства. Он хочет справедливости, - приводит слова адвоката СЭ.
Напомним, Мамаев и Кокорин были осуждены по статье "Хулиганство". Кокорин и его брат Кирилл получили полтора года колонии общего режима, Мамаев и друг футболистов Александр Протовицкий — на месяц меньше.
Адвокаты осужденных не согласились с решением суда. В результате кассационный суд отправил дело на рассмотрение в Мосгорсуд.
31-летний Мамаев выступает за "Ростов" с осени 2019 года, но дебютировал за команду лишь в марте 2020 года в игре с "армейцами" (3:2), где отметился голом. Ранее футболист играл в ЦСКА и "Краснодаре".
"Ростов" после 22-х туров располагается на 4-й строчке РПЛ, имея в активе 38 очков. Лига приостановлена как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса.
Адвокат Мамаева: Павел хочет справедливости
Адвокат хавбека "Ростова" Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал решение кассационного суда об отмене приговора своему клиенту.
Фото: АиФ
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