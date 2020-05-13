- У нас пять дней в неделю командные тренировки по видеосвязи. Есть командный чат, общаемся с ребятами. Если не касаться спортивной темы, учусь готовить, смотрю фильмы с ребенком, стараюсь самостоятельно изучать английский язык.
Хочется уже тренировок на поле. Вратарю нужно, чтобы кто-то был с ним, хотя бы бил в руки, в стороны. Мы настроены доигрывать сезон, чтобы не было кривотолков по поводу нашего чемпионства, - сказал футболист в эфире Матч ТВ.
33-летний Михаил Кержаков в текущем сезоне провел за команду из Санкт-Петербурга 8 матчей и и пропустил 4 гола.
В нынешнем сезоне "Зенит" идет на первом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 50 очков после 22-ух туров. Ближайшие преследователи "Локомотив" и "Краснодар" отстают от лидера на 9 баллов.
Напомним, чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что сезон может возобновиться во второй половине июня. Пока официальный запрет действует до 31 мая.
Михаил Кержаков: мы настроены доигрывать сезон, чтобы не было кривотолков по поводу нашего чемпионства
Голкипер петербургского "Зенита" Михаил Кержаков рассказал, чем занимается в период самоизоляции, а также вратарь выразил мнение о возобновлении сезона РПЛ.
Фото: Sportbox
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