Норманн: если "МЮ" все же меня позовет, то я останусь в "Ростове"

Хавбек "Ростова" Матиас Норманн поделился мнением о наставнике клуба Валерии Карпине, а также прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны "Манчестер Юнайтед".
Фото: Sports.ru
- Что для меня значит доверие Карпина? Очень многое. Похоже, он знает, как развивать меня и как футболиста, и как личность. У него я хочу тренироваться, вкалывать, чтобы сохранить свое место на поле. Он всегда заставляет меня быть сконцентрированным, готовым ко всему.

Слухи, что мной интересуется "Манчестер Юнайтед"? Никогда об этом не слышал, поэтому даже странно рассуждать о таком варианте. Но если "МЮ" все же позовет, то я останусь в "Ростове", - приводит слова Норманна Sport24.

23-летний Норманн выступает за "Ростов" с января 2019 года, перейдя из английского "Брайтона" за 1,7 млн евро. В нынешнем сезоне норвежец провёл 18 матчей в чемпионате России, забил гол и отдал три голевые передачи.

Российская Премьер-лига была приостановлена до 31 мая из-за распространения коронавируса. Сезон может быть возобновлен 21 или 28 июня.


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Теги: Норманн Карпин Ростов
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