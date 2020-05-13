Норманн: если "МЮ" все же меня позовет, то я останусь в "Ростове"

Хавбек "Ростова" Матиас Норманн поделился мнением о наставнике клуба Валерии Карпине, а также прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны "Манчестер Юнайтед".

Фото: Sports.ru