"По результату к Юрию Палычу, конечно, никаких вопросов нет. А вот по игровой концепции и наполнению игры, наверное, к команде определенные вопросы со стороны клуба накопились. И тут вина не только игроков, но и тренера, когда, допустим, футболист, приобретенный на хорошие условия и за хорошие деньги, не может себя раскрыть.
Легендарность Юрия Палыча с его уходом никак не изменится. И даже если опираться на парадигму результатов, в которой "Локомотив" занял бы второе место и вышел в ЛЧ, клуб, думаю, для себя уже все давно решил", - цитирует Генича "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что Семина в клубе сменит сербский специалист Марко Николич.
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Генич: легендарность Семина с его уходом из "Локомотива" никак не изменится
Известный футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал возможный уход Юрия Семина с поста главного тренера "Локомотива".
Фото: © РИА Новости
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