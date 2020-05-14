Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей

"Я сказал Оле: "Как насчет детей?" Она ответила: "Да ты что, дети — это супер, конечно. Но у меня есть условие: я хочу свадьбу". А я только оттуда. Сколько прошло с развода, месяцев пять? Говорю: "Ну давай просто распишемся, тихо, улетим куда-нибудь отдыхать, не люблю я этих пышных свадеб". Спустя столько времени я понимаю, что это были первые звоночки. В итоге составили брачный контракт, она дала согласие. Мое условие было, что все, что покупаю я, остается мне, все, что вместе, — делим пополам. Пункта про детей там не было. Проходит время, я вижу, что у нее в голове какие-то проекты, работа одна, не было такого, что она говорила "хочу детей". У нас никак не получалось год, два. Я говорю: "Давай сходим, проверимся". Она же меня обвиняла, что я не могу иметь детей. Мне сказали, что я абсолютно здоров, ни о каком бесплодии речи не могло быть. У нее были мелкие проблемы какие-то, но мы их решали — операции, гормоны. Опять не получается. Тогда я начал подозревать, что она просто не хочет — неважно, не готова или от меня не хочет", - сказал Тарасов в интервью Super.
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РИА Новости
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