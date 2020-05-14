— РФС и Дюков — молодцы, они за то, чтобы играть. Но у нас же было 11 клубов, которые выразили желание не играть. Большинство клубов было против, особенно те, которые должны вылетать. Зачем им сражаться? И тут один вопрос: все профессионалы хотят играть, а наши футболисты нет. Потому что они не зависят от болельщиков, вот это самое страшное. Они зависят от другого — от бюджета, который более-менее стабильный. Наши клубы не зависят от заработка, и это очень серьезная проблема. Нам с этим жить, — рассказал Орлов в эфире "Эха Москвы".
Ранее сам Орлов заявил, что лишь "Зенит", ЦСКА, "Краснодар" и "Ростов" готовы доиграть сезон, а остальные команды хотят завершить его досрочно.
Орлов: все профессионалы хотят играть, а наши футболисты нет
Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал желание РФС доиграть сезон в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
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