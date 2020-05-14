У 73-летнего специалиста 31 мая истекает контракт с "Локомотивом", который не будет продлен.
Журналист Metaratings спросил, будет ли он соглашаться на почётную должность. Сёмин ответил, что он откажется.
Напомним, новым наставником клуба станет сербский специалист Марко Николич.
Сёмин: откажусь от почётной должности в "Локомотиве"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал информацию о том, что клуб собирается предложить ему почетную должность.
Фото: Rusfootball.info
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