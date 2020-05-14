— Знаю, что много факторов повлияло на то, чтобы сменился тренер. Были задачи, которые не были решены. Повторюсь, много факторов повлияло на это решение, не только результаты, — рассказал Булыкин в интервью ТАСС.
Семин покинет свой пост 31 мая, когда истечет его контракт. Новым тренером клуба станет Марко Николич.
Булыкин: много факторов повлияло на то, чтобы сменился тренер. Были задачи, которые не были решены
Советник генерального директора "Локомотива" Дмитрий Булыкин прокомментировал решение совета директоров клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.
Фото: Getty Images
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