"Я буду поддерживать Сёмина, работой всё доказал. Но любого тренера кто-то должен всегда заменить. Но главный вопрос — кто? Николич? Это непонятный выбор. Я не знаю, кто это такой. За что убрали Сёмина? Контракт не продлили, и всё тут, здесь причины не нужны, возраст играет свою роль", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Сегодня "Локомотив" официально сообщил, что контракт с Семиным продлен не будет. Команду возглавит сербский специалист Марко Николич.
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Мостовой: не знаю, кто такой Николич. За что убрали Сёмина?
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об уходе Юрия Семина с поста главного тренера "Локомотива".
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