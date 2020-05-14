Об этом сообщает СЭ. Занятия проходят в индивидуальном порядке на поле под руководством Сергея Семака и членов тренерского штаба.
В тренировках поочередно принимает участие весь состав. Легионеры не покидали Россию, поэтому они также задействованы в процессе без ограничений. Игроки практически не встречаются между собой, так как время тренировок распределено по всему дню. Все члены клуба сдали тест на COVID-19 и положительных результатов выявлено не было.
Также по информации источника, "Ростов" и "Краснодар" в скоро времени приступят к тренировкам.
Лига ушла на паузу как минимум до 31 мая. Сегодня состоится собрание исполкома, на котором решится судьба сезона.
"Зенит" возобновил тренировки на клубной базе
Игроки петербургского "Зенита" возобновили тренировочный процесс на клубной базе в Удельной.
Фото: Зенит
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