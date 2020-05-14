Об этом сообщает Bobsoccer. Действующее соглашение Кокорина с "Зенитом" рассчитано до 30 июня 2020 года. Аренда с южанами истекает в этот же срок. Кокорин провел за "Сочи" 4 матча и забил три гола. Команда в турнирной таблице занимает 12-е место.
Ранее Кокорин рассказал об интересе к нему трех итальянских топ-клубов.
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Источник: "Зенит" еще не предлагал Кокорину продлить контракт
Форвард "Зенита" Александр Кокорин, выступающий за "Сочи" на правах аренды, пока не получал предложение от петербургского клуба о продлении контракта.
Фото: RT - news
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