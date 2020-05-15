Вчера московский клуб сообщил, что с 31 мая Семин больше не будет возглавлять команду. Его место 1 июня займет сербский специалист Марко Николич.
"Я не вижу ничего страшного в истории с расставанием с Юрием Павловичем. Это не отставка, а непродление контракта. Клуб был вправе принимать такое решение.
Другой вопрос, что "Локомотив" мог повести себя гораздо более солидно по отношению к Семину, и с другим настроением, с другими почестями оповестить Юрия Павловича о том, что контракт не будет продлен. Хотя мне кажется, что Юрий Семин сам чуть-чуть пересидел в "Локомотиве". Потому что представляете, как красиво было бы уйти после чемпионского сезона? Хотя магия Лиги чемпионов манила", - приводит слова Генича "РБ-Спорт".
Фанаты "Локомотива" - руководству клуба: нам с вами не по пути! Мы требуем вашей отставки!
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Семин: хотелось бы, чтобы "Локомотив" остался на втором месте
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"Локомотив" после 22 сыгранных туров занимает в турнирной таблице второе место, имея в своем активе 41 очко.
Генич: не вижу ничего страшного в истории с расставанием с Семиным
Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о решении "Локомотива" не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Семиным.
Фото: UA-Football
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