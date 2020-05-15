Напомним, вчера "Локомотив" официально сообщил, что контракт с 73-летним специалистом продлеваться не будет. Новым главным тренером московской команды станет Марко Николич.
Президент РФС Александр Дюков сегодня выразил надежду, что Семин продолжит тренировать.
"Конечно, не уйду на пенсию. Он [Дюков] - молодец! Правильно сказал, чувствует тренеров. Будем работать, обязательно!
В каком клубе? Пока нет смысла ничего комментировать. Когда будет конкретика, тогда будем что-то комментировать", - цитирует Семина ТАСС.
Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 21 июня. "Локомотив" после 22 туров занимает второе место в турнирной таблице.
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Семин: не уйду на пенсию. Будем работать, обязательно!
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сообщил, что не планирует завершать тренерскую карьеру.
Фото: ТАСС
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