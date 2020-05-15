Напомним, вчера "Локомотив" официально сообщил, что Николич с 1 июня будем главным тренером команды вместо Юрия Семина.
В СМИ появилась информация о том, что Тимур Гурцкая и Деян Йоксимович являлись посредниками назначения Николича.
"Я действительно знаком с Йоксимовичем (агент) и Николичем, но никакого отношения к назначению тренера в "Локомотив" не имею", - цитирует агента Sport24.
Гурцкая: я знаком с Николичем, но никакого отношения к его назначению в "Локомотив" не имею
Футбольный агент Тумур Гурцкая прокомментировал информацию о том, что он был причастен к назначению сербского специалиста Марко Николича в "Локомотив".
Фото: alo.rs
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