Свернуть все/Развернуть все

"Нельзя это обставить хорошо, если человек стремится не уходить до гробовой доски". Уткин - об уходе Семина

Блогер Василий Уткин прокомментировал новость об уходе Юрия Семина с поста главного тренера московского "Локомотива".
Фото: Gol.ru
- Не кажется ли мне, что уход Семина пиар-служба могла обставить иначе? Нет, конечно. Было обставлено плохо, но нельзя это обставить хорошо, если человек стремится никуда не уходить до гробовой доски. Дай бог, жить до 150 лет. Это нельзя хорошо обставить.

Семин во всей этой истории преследовал исключительно свои интересы. Если вы считаете, что клуб создан для того, чтобы Юрий Палыч чувствовал себя комфортно, вы вправе так думать, и он вправе так думать. Но другие вправе думать иначе, - сказал Уткин во время стрима на своем YouTube-канале.

Семин: хотелось бы, чтобы "Локомотив" остался на втором месте

Фанаты "Локомотива" - руководству клуба: нам с вами не по пути! Мы требуем вашей отставки!

Мещеряков ответил на слова фанатов "Локомотива" об отставке руководства клуба

Напомним, Юрий Семин покинет команду по окончании действующего соглашения, которое рассчитано до 31 мая. 40-летний сербский специалист Марко Николич придет на его смену. Новый тренер будет руководить командой в оставшихся восьми матчах чемпионата.

"Локомотив" после 22 сыгранных туров занимает в турнирной таблице второе место, имея в своем активе 41 очко. Отставание от лидирующего "Зенита" 9 баллов.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Уткин Семин Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

"Факел" оставит тренерский штаб и 17 игроков на следующий сезон
Официально: Кокорин останется в "Сочи" до завершения сезона РПЛ
Чельстрем: переход в "Спартак" воспринял как новое приключение
Левченко: в России и на Украине все делается через пятую точку. О людях никто не думает 3
Наставник "Ротора" Хацкевич: до конца года матчи без зрителей? Для Волгограда это катастрофа!
Кверквелия вероятнее всего покинет "Локомотив". Игроком интересуются три клуба 2
"Локомотив" планирует продлить контракт с Игнатьевым
Игроки дортмундской "Боруссии" будут сами принимать решение об участии в матчах
Чемпионат Италии может быть доигран в формате плей-офф
"Нельзя это обставить хорошо, если человек стремится не уходить до гробовой доски". Уткин - об уходе Семина 6
Спортивный директор "Балтики": некоторые люди думают, что за пределами РПЛ нет футбола 1
Гендиректор "СКА-Хабаровск": досрочное завершение ФНЛ - это разумное решение
Алиев проведет боксерский поединок 29 мая
Юран: считаю, что при принятии решения о завершении сезона в ФНЛ соблюдался спортивный принцип
Президент "Марселя" сообщил, что Виллаш-Боаш не покинет команду
Федотов: мы только рады, что Кокорин останется с нами до фактического завершения сезона
Гурцкая: я знаком с Николичем, но никакого отношения к его назначению в "Локомотив" не имею 1
"Охренительное решение. Снимаю шляпу перед РФС". Радимов высказался о решении доиграть сезон 7
"В Москве большие проблемы с коронавирусом". Ларссон - о возобновлении РПЛ 9
Источник: "Спартак" выкупил Соболева у "Крыльев Советов" 13
"Спартак-2" и другие клубы из зоны вылета ФНЛ не опустятся в ПФЛ
Чемпионат Бельгии завершен досрочно. Чемпионом признан "Брюгге" 1
Кокорин останется в "Сочи" до завершения сезона РПЛ 1
"В такой ситуации нам поможет спортивный психолог". Фавр - о матче с "Шальке" без зрителей 1
Карп: "Уфа" будет готова к возобновлению чемпионата на сто процентов
Зиеш третий раз подряд признан игроком года в "Аяксе"
Зинченко: вирус, просто оставь нас в покое и позволь всем насладиться нашей красивой игрой 1
Семин: не уйду на пенсию. Будем работать, обязательно! 12
Генич: не вижу ничего страшного в истории с расставанием с Семиным 3
Гонсало Игуаин вернулся в Италию
Все новости