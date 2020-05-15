- Не кажется ли мне, что уход Семина пиар-служба могла обставить иначе? Нет, конечно. Было обставлено плохо, но нельзя это обставить хорошо, если человек стремится никуда не уходить до гробовой доски. Дай бог, жить до 150 лет. Это нельзя хорошо обставить.
Семин во всей этой истории преследовал исключительно свои интересы. Если вы считаете, что клуб создан для того, чтобы Юрий Палыч чувствовал себя комфортно, вы вправе так думать, и он вправе так думать. Но другие вправе думать иначе, - сказал Уткин во время стрима на своем YouTube-канале.
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Фанаты "Локомотива" - руководству клуба: нам с вами не по пути! Мы требуем вашей отставки!
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Напомним, Юрий Семин покинет команду по окончании действующего соглашения, которое рассчитано до 31 мая. 40-летний сербский специалист Марко Николич придет на его смену. Новый тренер будет руководить командой в оставшихся восьми матчах чемпионата.
"Локомотив" после 22 сыгранных туров занимает в турнирной таблице второе место, имея в своем активе 41 очко. Отставание от лидирующего "Зенита" 9 баллов.
"Нельзя это обставить хорошо, если человек стремится не уходить до гробовой доски". Уткин - об уходе Семина
Блогер Василий Уткин прокомментировал новость об уходе Юрия Семина с поста главного тренера московского "Локомотива".
Фото: Gol.ru
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