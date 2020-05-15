- Мы очень рады. Спустя 16 лет высший дивизион возвращается в Волгоград! Это город заслуживает того, чтобы быть представленным в Премьер-лиге. После чемпионата мира 2018 в городе остался потрясающий стадион.
До конца года футбольные матчи в России будут проходить без зрителей? Для Волгограда это будет катастрофа! Весь город очень ждал возвращения команды в элиту, - приводит слова Хацкевича Sportbox.
15 мая, на Исполкоме РФС было принято решение о дальнейшей судьбе футбольного сезона. ФНЛ и ПФЛ доиграны не будут, результаты зафиксированы по текущей таблице. "Ротор" по итогам 27 туров занял 1-е место, набрав 56 очков.
Два первых клуба ФНЛ поднимутся в РПЛ. Таким образом, в случае успешного прохождения лицензирования в Премьер-Лигу наряду с волгоградским клубом выйдут "Химки".
Переходные матчи между командами Премьер-лиги и ФНЛ не состоятся. Таким образом, "Чертаново" и "Торпедо", занявшие 3-ю и 4-ю позиции в ФНЛ, не получат шанса побороться за повышение в классе.
Наставник "Ротора" Хацкевич: до конца года матчи без зрителей? Для Волгограда это катастрофа!
Главный тренер волгоградского "Ротора" Александр Хацкевич прокомментировал новость о досрочном завершении сезона ФНЛ, а также поделился эмоциями от выхода в РПЛ.
Фото: Прессбол
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