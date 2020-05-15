Наставник "Ротора" Хацкевич: до конца года матчи без зрителей? Для Волгограда это катастрофа!

Главный тренер волгоградского "Ротора" Александр Хацкевич прокомментировал новость о досрочном завершении сезона ФНЛ, а также поделился эмоциями от выхода в РПЛ.

Фото: Прессбол