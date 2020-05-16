Защитник "Меца" заинтересовал "Краснодар", "Динамо" и "Локомотив"

Агент центрального защитника "Меца" Мамаду Фофана Секу Траоре сообщил, что в услугах его клиента заинтересованы несколько российских клубов.



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