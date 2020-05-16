"Мамаду в России интересен "Краснодару", "Динамо" и "Локомотиву". Большой интерес проявляют "Краснодар" и "Динамо", но решать будут по окончании сезона.
"Краснодар" заинтересовался еще в январе и хотел его арендовать, когда в команде травмировались два защитника. Но "Мец" интересовал только трансфер", - цитирует представителя футболиста Sport24.
В минувшем сезоне чемпионата Франции защитник из Мали провел за "Мец" 20 матчей. В его активе 17 игр за национальную команду.
Защитник "Меца" заинтересовал "Краснодар", "Динамо" и "Локомотив"
Агент центрального защитника "Меца" Мамаду Фофана Секу Траоре сообщил, что в услугах его клиента заинтересованы несколько российских клубов.
goal.com
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