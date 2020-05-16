"Да, переживаю за тренеров по другим видам спорта. И поражаюсь, как быстро у нас какие-то начальники освобождают настоящих тренеров! Возьмите такой случай. У нас хоккейная сборная после многих лет молчания выиграла Олимпийские игры. Пусть там не было игроков НХЛ. Кому какое дело – есть турнир, и мы его выиграли! Что сделали с главным тренером Олегом Знарком?
Семина поменяли на Николича? Ой, это чтобы деньги списывать! Как можно в стране не иметь своего тренера? Они бы еще канадца пригласили хоккейную сборную тренировать. А что теперь делать? Если напишут петицию в поддержку Семина – я подпишу!", - приводит слова Тарасовой "Спорт-экспресс".
Напомним, контракт Семина с "Локомотив" истекает 31 мая. С 1 июня новым главным тренером команды будет серб Марко Николич.
Татьяна Тарасова готова подписать петицию в поддержку Семина
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение "Локомотива" не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.
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