"Ахмат" играет с прямыми конкурентами – нам это на руку". Глушаков - о возобновлении РПЛ
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал возобновлении чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"
В пятницу стало известно, что РПЛ возобновится 21 июня. "Ахмат" в турнирной таблице РПЛ занимает 16-е место, имея в своем активе 20 очков. "Турнир начинается не с нуля, осталось восемь туров, и все занимают определённые места в таблице. "Ахмат" конечно, будет решать свои задачи и сделает всё, чтобы по окончании сезона быть как можно выше. Благо плотность в таблице сейчас такая, что одна-две победы могут в корне изменить ситуацию, и это уже придаст оптимизма и эмоций для дальнейшей борьбы. Плюс мы играем с прямыми конкурентами — это тоже нам на руку", - цитирует Глушакова "Чемпионат". "Охренительное решение. Снимаю шляпу перед РФС". Радимов высказался о решении доиграть сезон "В Москве большие проблемы с коронавирусом". Ларссон - о возобновлении РПЛ Несколько клубов РПЛ недовольны неравными условиями по тренировкам Безуглов: пауза в РПЛ не повлияет на травматизм футболистов
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