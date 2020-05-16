"Подача заявления клубами ФНЛ на прохождение лицензирования для участия в РПЛ зависит от желания клуба. В случае, если процедуру не пройдет клуб с 1-го и 2-го места, приоритет будет отдаваться командам, вылетевшим из РПЛ с 15-го и 16-го места", - цитирует Летина Sport24.
В пятницу стало известно о том, что РПЛ возобновится 21 июня. 15-я и 16-я команды по итогам сезона отправятся в ФНЛ. Две лучшие команды ФНЛ выйдут в РПЛ.
Если лидеры ФНЛ не пройдут лицензирование, приоритет будет отдан 15-м и 16-м клубам РПЛ
Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил, что если лидеры ФНЛ не пройдут лицензирование, приоритет будет отдан 15-м и 16-м клубам чемпионата России.
"Чемпионат"
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