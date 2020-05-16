Если лидеры ФНЛ не пройдут лицензирование, приоритет будет отдан 15-м и 16-м клубам РПЛ

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил, что если лидеры ФНЛ не пройдут лицензирование, приоритет будет отдан 15-м и 16-м клубам чемпионата России.

"Чемпионат"