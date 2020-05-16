Слуцкий - о влиянии пандемии на футбол: мы можем оказаться в 90-х

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий выразил мнение о том, как пандемия может повлиять на российский футбол в будущем.

Фото: БИЗНЕС Online