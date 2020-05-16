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Слуцкий - о влиянии пандемии на футбол: мы можем оказаться в 90-х

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий выразил мнение о том, как пандемия может повлиять на российский футбол в будущем.
Фото: БИЗНЕС Online
- Может произойти сокращение бюджетов клубов в несколько раз. Мы можем оказаться в 90-х. Футболисты, которые хоть немного могут на что-то претендовать, уедут за рубеж. Те, кто останется, будут играть за принципиально другие зарплаты, в разы меньше, потому что зарплатная ведомость - 70-80 процентов бюджета.

К этому надо относиться философски и находить плюсы, как возможность игрокам уехать за рубеж и делать акцент на выпускниках школ. Как раз поколение, которое росло в 90-е годы, потом в 2008 году ярко себя проявило, - сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале Nobel.

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Вчера 15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит". Казанский "Рубин" находится на последнем 14-м месте таблицы, имея в активе 23 очка.

Отмечается, что командам позволят проводить по пять замен по ходу матча.

В России на данный момент зафиксировано более 272 тысяч заболевших коронавирусом, который стал причиной приостановки сезона.


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Теги: Слуцкий Рубин Коронавирус
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