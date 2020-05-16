- Всем придётся очень непросто. Я не медик и не могу судить о состоянии футболистов, но очевидно, что у них был длительный простой. И дело даже не в отсутствии физических нагрузок, а в отсутствии игровой практики.
Есть опасения, что длительная пауза приведёт к серьёзным травмам. На мой взгляд, этот сезон лучше было завершить и спокойно готовиться к следующему, - цитирует Кержакова "RT на русском".
Вчера 15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит".
Отмечается, что командам позволят проводить по пять замен по ходу матча.
В России на данный момент зафиксировано более 272 тысяч заболевших коронавирусом, который стал причиной приостановки сезона.
Кержаков: этот сезон лучше было завершить и спокойно готовиться к следующему
Экс-форвард сборной России Александр Кержаков прокомментировал новость о возобновлении сезона РПЛ.
Фото: Sportbox
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