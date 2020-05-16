"Пока никто не понимает, насколько всё пройдет гладко, но пока мы знаем приблизительные сроки возобновления и можем строить некую программу подготовки, что уже радует. Мы протестировали игроков на коронавирус, у всех отрицательный результат. Сейчас начинаем работу в том режиме, в каком позволяют власти — индивидуальные тренировки с соблюдением все мер предосторожности. Потом будем заниматься в маленьких группах. Будем смотреть за ситуацией, как только она позволит заниматься в больших группах, мы начнем. Пока это нельзя назвать полноценным тренировочным процессом", - приводит слова Семака "Матч ТВ".
Напомним, чемпионат России был приостановлен 17 марта. Возобновится РПЛ 21 июня. Матчи будут проходить без зрителей.
"Зенит" после 22 туров занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 50 очков.
Семак: будем заниматься маленькими группами. Пока это нельзя назвать полноценным тренировочным процессом
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о возобновлении чемпионата России.
Фото: © Global Look Press
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