Об этом сообщает Чемпионат. COVID-положительные игроки немедленно будут отправлены в карантин.
15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам ЦСКА занимает 5-е место, имея в активе 36 очков.
Игроки ЦСКА 18 мая пройдут тестирование на коронавирус
Футболисты московского ЦСКА 18 мая соберутся на тренировочной базе, где сдадут тесты на COVID-19.
Фото: РИА Новости
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