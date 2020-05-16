Геркус - "Локомотиву": видимо, в этом и заключалась работа. Закончить благополучные времена

Мещеряков в интервью заявил: "Из команды уйдут восемь игроков. Нужно будет строить новую команду. По максимуму использовать внутренние резервы. Благополучный этап закончился, и мы очень благодарны, что на этом отрезке времени с нами был Юрий Семин".
"Видимо, в этом и заключалась работа. Закончить благополучные времена. Еле справились, никак не заканчивались", - написал в своем твиттере Геркус.
Напомним, "Локомотив" официально сообщил, что Юрий Семин с 31 мая больше не будет являться главным тренером команды. Его сменит сербский специалист Марко Николич.
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Фото: Getty Images
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