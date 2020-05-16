"Это все неправда! Не понимаю, откуда берутся такие слухи. Ну, пишут и пишут. Мы все свои обязательства выполняем и выполним", - цитирует Иванова Sport24.
Сегодня появилась информация, что "Уралу" вместо 140 миллионов рублей выделили из бюджета Свердловской области только 10 миллионов, из-за чего в клубе сократили зарплату футболистам.
Также отмечалось, что у Иванова не хватает денег за выплату зарплат игрокам за май.
Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновится сезон 21 июня.
Источник: "Урал" испытывает большие проблемы с финансированием
"Это все неправда!" Президент "Урала" опроверг информацию о больших финансовых проблемах в клубе
Президент "Урала" Григорий Иванов опроверг информацию о том, что у клуба имеются финансовые проблемы.
Фото: Sportbox
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