"Друзья! В связи с появлением в ряде СМИ информации о "больших проблемах с финансированием", которые якобы возникли у футбольного клуба "Урал", мы считаем необходимым прояснить ситуацию и успокоить болельщиков.
Финансовая ситуация в клубе стабильная. Финансирование ФК "Урал" осуществляется равными долями от генеральных спонсоров и бюджета Свердловской области. Бюджетные средства составляют не более одной трети. При этом партнеры и спонсоры не отказываются от своих обязательств – финансирование клуба осуществляется в необходимом объеме.
Понимая непростую ситуацию в мировой экономике и спорте, все футболисты "Урала" действительно пошли навстречу клубу и согласились на временное сокращение зарплат, что позволяет ФК "Урал" легче пережить негативные последствия, вызванные пандемией COVID-19.
Определенные сложности испытывает сейчас всё мировое спортивное сообщество. Однако, применительно к нашему клубу, речи о каких-либо возможных задолженностях перед игроками и персоналом, не идёт. "Урал" всегда перечислял заработную плату в срок и продолжит это делать.
Наш клуб в этом году отмечает 90-летний юбилей и с уверенностью смотрит в будущее: несмотря на все возможные трудности, команда рассчитывает успешно доиграть сезон, хорошо выступив в заключительных матчах РПЛ и поборовшись за победу в Кубке России", - говорится в заявлении.
Источник: "Урал" испытывает большие проблемы с финансированием
"Это все неправда!" Президент "Урала" опроверг информацию о больших финансовых проблемах в клубе
"Ситуация в клубе стабильная". "Урал" опроверг информацию о серьезных финансовых проблемах
"Урал" на своем официальном сайте выступил с заявлением относительно информации о том, что у клуба имеются большие финансовые проблемы.
Фото: ФК "Урал"
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