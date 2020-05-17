Отмечается, что клуб должен будет незамедлительно проинформировать Роспотребнадзор и РПЛ, после чего получит координацию по дальнейшим процедурам.
Полностью протокол выглядит так:
- Клубный врач должен произвести осмотр членов команды, а также дать пояснения команде по поводу ситуации.
- Пациент с положительным тестом незамедлительно информирует об этом клубного врача, обязан самоизолироваться, чтобы не заразить членов семьи и/или членов команды, а в случае подтверждения Роспотребнадзором результата теста направляется в медицинское учреждение согласно предписанию Роспотребнадзора.
- Игрок незамедлительно самоизолируется с целью избежать заражения других лиц. Игрок должен изолироваться на 14 дней.
- Все мероприятия в отношении выявленного заражённого и контактной группы выполняются строго в соответствии с предписанием Роспотребнадзора; Тестирование контактной группы организуется командным врачом.
- Пациент с положительным тестом, не подтвержденным Роспотребнадзором, изолируется от сотрудников, игроков на 14 календарных дней;
- Условие выхода из изоляции – нахождение в ней не менее 14 календарных дней при отсутствии симптомов, а также при условии наличия двух отрицательных тестов ПЦР. Тест ИФА (при наличии) выполняется с целью экспресс-определения наличия/отсутствия иммунитета, результат теста не может быть принят для определения допуска к тренировкам или матчу.
Напомним, чемпионат России будет возобновлен 21 июня.
Вчера стало известно, что у нападающего "Локомотива" Джефферсона Фарфана выявили коронавирусную инфекцию. Сам футболист заявил, что поскорее хочет вернуться на поле.
"Чемпионат"
Стал известен медицинский протокол РПЛ на случай, если у кого-то из игроков будет выявлен коронавирус
Стал известен медицинский протокол РПЛ на случай, если у кого-то из футболистов будет выявлен коронавирус.
Фото: РПЛ
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