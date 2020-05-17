Об этом сообщает Metaratings.ru, ссылаясь на проект "Регламента возобновления тренировочного процесса".
Подростки, которые ранее подавали мячи футболистам, на стадион пускаться не будут.
"Все лица, подающие мячи, должны быть в перчатках и масках при выполнении своих обязанностей. Необходимо обеспечить достаточное количество дезинфицирующих средств, которыми лица, подающие мячи, должны воспользоваться до и после матча, а также во время перерыва", - говорится в сообщении.
Напомним, чемпионат России возобновится 21 июня. Приостановлена РПЛ была 17 марта из-за пандемии коронавируса.
После возобновления РПЛ на матчах будут работать взрослые боллбои
После возобновления РПЛ на матчах будут задействованы не дети, а взрослые боллбои.
Фото: РПЛ
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