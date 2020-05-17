Общие требования к организации социальной дистанции до начала и во время матча:
- Групповой выход игроков происходит без детского сопровождения, без обмена талисманами и вымпелами.
- Не допускается сбора единого состава команды и никаких командных фотографий (фотографы во внутренней зоне поля и допускаются только за ворота и вдоль длинной стороны).
- Не проводятся презентации с участием дополнительных персон и лиц, исключаются рукопожатия.
Прибытие команд на стадион:
- Команда, тренерский штаб и медицинский персонал приезжают на нескольких автобусах/трансферах, при проходе на стадион и при перемещениях в его зонах расстояние между игроками и персоналом должно быть увеличенным (не менее 2 метров).
- Требуется соблюдать раздельное прибытие команд на стадион (время и расстояние).
- Для организации раздевалок необходимо использовать свободное пространство любых соседних комнат в качестве дополнительных возможностей раздевалки (например, разделение стартовых одиннадцати игроков/вратари/запасные).
Использование раздевалок:
- В раздевалке для каждого игрока должна быть приготовлена обувь и экипировка (включая личные бутылки с водой).
- В конце матча игроки используют предоставленные им раздевалки для принятия душа и оставляют свою использованную экипировку в корзинах для одежды. Обувь следует оставлять в том месте, где они переодеваются.
- При принятии душа необходимо соблюдать социальную дистанцию (2 метра). Душевые кабинки следует занимать в шахматном порядке. Душевые следует дезинфицировать после каждой группы.
Стал известен медицинский протокол РПЛ на случай, если у кого-то из игроков будет выявлен коронавирус
После возобновления РПЛ на матчах будут работать взрослые боллбои
Напомним, чемпионат России, которые был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен 21 июня. Клубам осталось провести по 8 туров.
"Спорт-экспресс"
Футболисты РПЛ будут обязаны соблюдать социальную дистанцию
Согласно новому медицинскому регламенту, футболисты РПЛ будут обязаны соблюдать дистанцию.
Фото: ФК "Зенит"
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