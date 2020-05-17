Футболисты РПЛ будут обязаны соблюдать социальную дистанцию

Согласно новому медицинскому регламенту, футболисты РПЛ будут обязаны соблюдать дистанцию.

Фото: ФК "Зенит"

- Групповой выход игроков происходит без детского сопровождения, без обмена талисманами и вымпелами.- Не допускается сбора единого состава команды и никаких командных фотографий (фотографы во внутренней зоне поля и допускаются только за ворота и вдоль длинной стороны).- Не проводятся презентации с участием дополнительных персон и лиц, исключаются рукопожатия.- Команда, тренерский штаб и медицинский персонал приезжают на нескольких автобусах/трансферах, при проходе на стадион и при перемещениях в его зонах расстояние между игроками и персоналом должно быть увеличенным (не менее 2 метров).- Требуется соблюдать раздельное прибытие команд на стадион (время и расстояние).- Для организации раздевалок необходимо использовать свободное пространство любых соседних комнат в качестве дополнительных возможностей раздевалки (например, разделение стартовых одиннадцати игроков/вратари/запасные).- В раздевалке для каждого игрока должна быть приготовлена обувь и экипировка (включая личные бутылки с водой).- В конце матча игроки используют предоставленные им раздевалки для принятия душа и оставляют свою использованную экипировку в корзинах для одежды. Обувь следует оставлять в том месте, где они переодеваются.- При принятии душа необходимо соблюдать социальную дистанцию (2 метра). Душевые кабинки следует занимать в шахматном порядке. Душевые следует дезинфицировать после каждой группы.Напомним, чемпионат России, которые был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен 21 июня. Клубам осталось провести по 8 туров.