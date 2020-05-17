- Права на организацию стыков это прерогатива РФС. Александр Дюков на этот вопрос ответил "нет времени".
Максимально в ФНЛ может быть 22 команды. Мы к этому готовы, подготовим пусть сложный, но приемлемый календарь, - сказал Ефремов в эфире Матч ТВ.
В пятницу стало известно о том, что РПЛ возобновится 21 июня. 15-я и 16-я команды по итогам сезона отправятся в ФНЛ. Две лучшие команды ФНЛ выйдут в РПЛ. Ранее 3-е и 4-е место таблицы ФНЛ проводили стыковые матчи с 14-м и 15-м место РПЛ. Из-за сложившейся обстановки эти матчи были отменены.
Президент ФНЛ объяснил, почему стыковые матчи за выход в РПЛ были отменены
Президент ФНЛ Игорь Ефремов рассказал, почему было решено отменить стыковые матчи за выход в дивизион выше.
Фото: ТАСС
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