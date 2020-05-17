Как сообщает Metaratings, стан красно-зеленых покинут голкипер Антон Коченков, защитники Мацей Рыбус и Борис Ротенберг, хавбек Александр Коломейцев, а также форварды Эдер и Джефферсон Фарфан. Контракты с этими игроками истекают 31 мая и они не будут продлены.
Мещеряков сообщил, что из "Локомотива" уйдут 8 игроков
Также "Локомотив" покинет хавбек Жоау Мариу. Аренда из миланского "Интера" также подойдет к концу.
Еще один футболист - Соломон Кверквелия. Ранее сообщалось, что грузином интересуются "Краснодар", "Ростов" и "Ротор". Он также уйдет из команды.
Кверквелия вероятнее всего покинет "Локомотив". Игроком интересуются три клуба
Более того, москвичи открыты для предложений по Брайану Идову, Бенедикту Хеведесу и Федору Смолову.
"Локомотив" после 22 сыгранных туров занимает в турнирной таблице второе место, имея в своем активе 41 очко. Отставание от лидирующего "Зенита" 9 баллов.
Названы фамилии футболистов, которые покинут "Локомотив"
Названы имена 8-ми футболистов московского "Локомотива", которые покинут клуб по окончании текущего сезона.
Фото: Советский Спорт
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