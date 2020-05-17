Ранее сообщалось, что екатеринбургский клуб не получил большую часть необходимой суммы из бюджета Свердловской области.
Источник: "Урал" испытывает большие проблемы с финансированием
- Сейчас я уже после долгой паузы из-за травмы чувствую себя нормально, жду с нетерпением начало тренировок, чтобы поскорее набрать форму и помочь команде.
В "Урале" футболисты не получают зарплату? Ничего подобного, с этим нет проблем, - цитирует Арояна Sport24.
"Ситуация в клубе стабильная". "Урал" опроверг информацию о серьезных финансовых проблемах
15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам "Урал" занимает 10 место, имея в активе 25 очков.
Ароян опроверг новость, что футболистам "Урала" не платят зарплату
Защитник екатеринбургского "Урала" Вараздат Ароян отреагировал на новость о сокращении зарплат игроков клуба.
Фото: Спорт день за днем
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