Легионерам разрешили въезд в Россию
По данным СЭ, во вторник и среду прибудут легионеры московского "Динамо" Филипп, Шиманьски, Хильемарк и Нжи.
19 мая ожидается самолет из Скандинавии, в котором помимо Хильемарка скорее всего будут игроки и других команд.
В среду ожидается рейс из Германии. По аналогии с бортом из Скандинавии, кроме Филиппа может вернуться и тренерский штаб московского "Спартака".
Стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура. "Динамо" располагается на 6-м месте (30 очков), "Спартак" - на 8-м (28).
Стало известно, когда в Россию прибудут легионеры "Динамо" и "Спартака"
Появились новости о прибытии иностранных футболистов и тренеров, которые работают в клубах российской Премьер-лиги.
Фото: СЭ
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!