Отметим, что кино было посвящено церкви.
После участия боксёров в съемках на спортсменов обрушилась критика, впоследствии Ломаченко и Усик были внесены в базу "Миротворца" (Центр исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан).
- Это ненормально! Россия напала на Украину, и я категорически против любых контактов с этим государством, - прокомментировал произошедшее Сабо.
Экс-тренер сборной Украины: Россия напала на Украину, и я категорически против любых контактов с этим государством
Бывший наставник сборной Украины и "Динамо" Киев Йожеф Сабо отреагировал на участие украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко в снятом Россией фильме.
Фото: Getty Images
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