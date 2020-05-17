Свернуть все/Развернуть все

Экс-тренер сборной Украины: Россия напала на Украину, и я категорически против любых контактов с этим государством

Бывший наставник сборной Украины и "Динамо" Киев Йожеф Сабо отреагировал на участие украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко в снятом Россией фильме.
Фото: Getty Images
Отметим, что кино было посвящено церкви.

После участия боксёров в съемках на спортсменов обрушилась критика, впоследствии Ломаченко и Усик были внесены в базу "Миротворца" (Центр исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан).

- Это ненормально! Россия напала на Украину, и я категорически против любых контактов с этим государством, - прокомментировал произошедшее Сабо.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(5)

Последние новости

"Не комментирую бред!" Мещеряков ответил на обвинения Селюка 1
Медведев: цены на выступающих в РПЛ игроков в Европе не достигли планки, соответствующей уровню их мастерства
Гамула: перед игрой больше одной бутылки шампанского никогда не пил
"Факел" усилился бывшим игроком "Амкара"
Клуб из Южной Кореи установил на трибунах секс-игрушки на матче без зрителей 1
Агент Барбоза: цена за Миранчуков? Минимум 80 млн евро 7
Медведев: мы подпишем новое соглашение с Семаком в ближайшие дни. И оно будет не на один год
Тарасов: наконец-то разрешили тренироваться, и я еду в Казань. Как наладится обстановка, заберу семью
"Спартак" возобновит тренировки 23 мая
Экс-тренер сборной Украины: Россия напала на Украину, и я категорически против любых контактов с этим государством 8
Колосков: "Шальке", например, сидел на карантине, поэтому игроки еле ползали по полю
Борис Игнатьев: не думаю, что Семак станет большой потерей для "Зенита" 3
"Так себе у меня партнеры". Жена Карпина показала уснувшего за просмотром фильма тренера "Ростова"
Селюк: Мещеряков сейчас хочет грабить "Локомотив". А Семин ему мешает 4
Уткин - об объединении "Тамбова" и "Нижнего": все равно малине скоро конец. Соглашайтесь 3
"Я инструктировал его насчет стандарта". Защитник "Герты" прокомментировал поцелуй партнёра по команде
"Тамбов" в случае невылета может объединиться с "Нижним Новгородом" 1
За 10 дней до финала Кубка УЕФА ЦСКА не знал, будет ли в нем играть. "Парма" протестовала из-за петарды 5
Румменигге: "Бавария" ценит качества Нойера, а Нойер ценит то, что имеет в "Баварии"
Мевля - единственный легионер "Сочи", который еще не вернулся в Россию
Невеста Роналду опубликовала видео, на котором футболист играет с детьми
Мюллер пошутил над главным тренером, пнув его после замены (фото) 2
Пять представителей "Фиорентины" вылечились от коронавируса
"Барселона" рассматривает возможность трансфера Серджино Деста
Мануэль Нойер: с самого начала "Бавария" делала все правильно
Дисквалификация одноклубника Головина продлена из-за пандемии коронавируса 3
Спартак Гогниев: мы готовы играть в ФНЛ 2
Вартапетов считает, что сезон РПЛ нужно возобновлять, несмотря на заражение Фарфана коронавирусом
Дочь Карпина помогла ему отвезти тележку с дровами (видео) 1
Юрий Белоус - об уходе Семина: все когда-то заканчивается
Все новости