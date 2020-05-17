Об этом сообщает Sport24.
По информации источника, в клубе намерены возобновить тренировки 23 мая, в субботу. Однако перед этим, 21 числа игроки пройдут тест на коронавирус.
Напомним, что РПЛ приостановлена с середины марта в связи с распространением коронавируса. Возобновление сезона запланировано 21 июня. На данный момент на территории РФ, занимающей второе место в мире по числу заражений коронавирусом, зафиксирована 281 тысяча заболеваний.
Отметим, что ранее с диагнозом коронавирус был госпитализирован владелец клуба Леонид Федун.
"Спартак" возобновит тренировки 23 мая
Стало известно, когда игроки красно-белых возобновят занятия.
Фото: РПЛ
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